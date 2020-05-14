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Пандемия коронавируса нового типа

Матвиенко поблагодарила спикера парламента Вьетнама за передачу России гуманитарного груза

Вьетнамские парламентарии передали российской стороне партию медицинских антибактериальных масок и других санитарно-гигиенических средств для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму на имя председателя Национального собрания (парламента) Вьетнама с благодарностью за передачу РФ гуманитарного груза с медицинскими изделиями для борьбы с коронавирусом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Совфеда.

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"Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила признательность председателю Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган за передачу российской стороне гуманитарного груза с партией медицинских изделий вьетнамского производства. Вьетнамские парламентарии передали российской стороне партию медицинских антибактериальных масок и других санитарно-гигиенических средств для борьбы с коронавирусом", - уточнили в пресс-службе.

Матвиенко назвала эту помощь жестом солидарности, который "особенно ценен" в условиях пандемии коронавируса. По словам спикера Совфеда, помощь будет направлена медицинским учреждениям, а также организациям, предоставляющим гражданам меры социальной поддержки.

Ранее Национальное собрание Вьетнама передало РФ партию медицинских антибактериальных масок для борьбы с коронавирусом. Вьетнамские парламентарии направили российским коллегам 100 тыс. масок.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияВьетнамПандемия коронавируса нового типа
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