Жителей Курской области в июне начнут тестировать на антитела к коронавирусу

КУРСК, 14 мая. /ТАСС/. Тесты на антитела к коронавирусу будут доступны для жителей Курской области со 2 июня. Об этом сообщил в четверг на заседании оперштаба замгубернатора Курской области по вопросам здравоохранения Андрей Белостоцкий.

"Тест системы из Москвы мы начнем получать с 20 мая, и с 1-2 июня начнем тестирование по ИФА-диагностике", - сказал Белостоцкий.

Он отметил, что к 19 мая после поступления дополнительного оборудования в лаборатории в регионе увеличат количество общих тестирований на коронавирус с 887 до 1,4-1,6 тыс. исследований в сутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, на котором обсуждалось расширение тестирования на наличие коронавируса и антитела к нему, включая использование методов иммуноферментного анализа (ИФА).

По состоянию на 14 мая в Курской области зафиксировали 1 697 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 409 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.