{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Жителей Курской области в июне начнут тестировать на антитела к коронавирусу

Необходимые для этого комплектующие поступят в регион в конце мая

КУРСК, 14 мая. /ТАСС/. Тесты на антитела к коронавирусу будут доступны для жителей Курской области со 2 июня. Об этом сообщил в четверг на заседании оперштаба замгубернатора Курской области по вопросам здравоохранения Андрей Белостоцкий.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Тест системы из Москвы мы начнем получать с 20 мая, и с 1-2 июня начнем тестирование по ИФА-диагностике", - сказал Белостоцкий.

Он отметил, что к 19 мая после поступления дополнительного оборудования в лаборатории в регионе увеличат количество общих тестирований на коронавирус с 887 до 1,4-1,6 тыс. исследований в сутки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, на котором обсуждалось расширение тестирования на наличие коронавируса и антитела к нему, включая использование методов иммуноферментного анализа (ИФА).

По состоянию на 14 мая в Курской области зафиксировали 1 697 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 409 человек выздоровели, шесть пациентов умерли.

Теги
РоссияКурская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
РПЦ открыла 96 горячих линий для помощи нуждающимся во время пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС