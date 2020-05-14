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Ученые рассказали о борьбе с опухолью Анастасии Заворотнюк

Специалисты подобрали вирусы, которые могут уничтожать клетки опухоли актрисы
Анастасия Заворотнюк Антон Новодережкин/ТАСС
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Анастасия Заворотнюк
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российские ученые подобрали вирусы, которые могут бороться с клетками опухоли Анастасии Заворотнюк. Об этом рассказал директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий в РФ.

"Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки", – пояснил Макаров.

Для борьбы с онкологическими опухолями ученые создают специальные вирусы, которые вызывают гибель конкретных раковых клеток. "Опухоль у людей строго индивидуальная, поэтому одним вирусом лечить разные опухоли не будешь, и у нас создана панель этих вирусов, которые могут помочь лечению разного рода опухолей", – объяснил ученый.

По его словам, при лечении таким методом вирусы адресно доставляют в клетки. Для этого ученые берут иммунные клетки пациентов, инфицируют их вирусом в пробирке, а потом вводят обратно в организм. Находясь в клетке, вирус защищен от инактивации и может размножаться. При этом клетка сама доставляет его в нужное место опухоли или метастазов. Макаров добавил, что эффективность этой технологии проверяется на пациентах с 4-й, терминальной, стадией рака.

"Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", – успокоил Макаров. По его словам, в целом пациенты с такой же опухолью, как и у Заворотнюк, живут не более полутора лет. В некоторых случаях разработанная в институте технология увеличивает время жизни пациентов: есть больные, которые живут более трех лет при исчезновении опухоли, а также находящиеся в ремиссии.

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