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Пандемия коронавируса нового типа

РПЦ открыла 96 горячих линий для помощи нуждающимся во время пандемии

Они действуют в России, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Узбекистане

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Епархии Русской православной церкви открыли 96 горячих линий в России и за рубежом для приема просьб о помощи от нуждающихся во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.

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"96 епархиальных горячих линий в России, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Узбекистане принимают просьбы о помощи от нуждающихся людей во время пандемии коронавируса. Горячие линии действуют как в крупных городах вроде Москвы, Алма-Аты, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Тюмени, Казани, так и в небольших - Серове, Ахтубинске, Балашове и Армавире. Обратиться за социальной, информационной и духовной помощью по телефону горячей линии епархии могут все нуждающиеся, вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности. Список горячих линий опубликован на сайте Синодального отдела по благотворительности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Московской епархиальной комиссии по работе с вузами и научным сообществом ТАСС сообщили, что совместно с Фондом Андрея Первозванного (ФАП) и независимой добровольческой инициативой "Терапевчие" комиссия реализует проект по дистанционной поддержке детей и взрослых, которые находятся условиях социальной изоляции. "В рамках проекта "Помочь можно на расстоянии" волонтеры [проводят]сказочные онлайн-эфиры для детей с ограниченными возможностями здоровья, дружеские онлайн-эфиры с подростками и взрослыми с ментальными особенностями, творческие онлайн-эфиры с пожилыми людьми, проживающими в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, музыкальные видеозанятия с особыми детьми в детских домах-интернатах, центрах содействия семейному воспитанию, онлайн-фестивали профессий", - говорится в сообщении проекта, предоставленном ТАСС секретарем Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете города Москвы Максимом Соколовым.

Добровольцы проекта также создают адресные и универсальные видеоролики для детей и взрослых в трудной жизненной ситуации и оказывают онлайн-помощь в освоении школьных предметов и важных внеучебных навыков детям, оставшимся без попечения родителей, детям из семей в трудной жизненной ситуации и из многодетных семей. По словам Соколова, в инициативе задействованы более 300 волонтеров в 50 организациях.

Проекты "Милосердия"

Православная служба "Милосердие" реализует 26 социальных проектов. Среди них - патронажная служба, которая обеспечивает уход сестер милосердия и профессиональных сиделок за людьми на дому, и Свято-Спиридоньевская богадельня, кризисный центр для женщин с детьми "Дом для мамы", и служба помощи бездомным, которая работает с 2003 года. "Милосердием" руководит председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).

Ранее Синодальный отдел издал справочник для бездомных с информацией о том, где в Москве во время пандемии коронавируса можно получить помощь. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ организовало в Москве акцию по доставке продуктовых наборов нуждающимся мусульманам "Рамадан Керим", а главный раввин России Берл Лазар призвал иудеев взять на себя дополнительные пожертвования, пост и молитву.

Теги
БелоруссияКазахстанКиргизияУзбекистанРоссияПандемия коронавируса нового типа
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