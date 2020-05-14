Генпрокурор потребовал контролировать расход бюджетных средств в условиях коронавируса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал от прокуроров уделить особое внимание контролю за расходованием выделяемых бюджетных средств на поддержку граждан, бизнеса и доплаты врачам в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В четверг Краснов провел в формате видеоконференции оперативное совещание по вопросам организации работы и прокурорского надзора, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции, с руководителями прокуратур субъектов, входящих в Уральский и Приволжский федеральные округа.

"Он потребовал сосредоточить особое внимание на надзоре за целевым и эффективным расходованием выделяемых значительных бюджетных средств, обеспечении соблюдения установленных гарантий медицинских работников, сотрудников социальных учреждений и семей с детьми в части получения ими дополнительных выплат", - сказали в ведомстве.

Генпрокурор также потребовал контролировать защиту прав граждан, в особенности уязвимых категорий, на охрану здоровья и медицинскую помощь, трудовых прав, уделять внимание пресечению фактов завышения цен на жизненно необходимые товары и лекарства.