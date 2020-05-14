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Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ

Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщила пресс-служба ведомства в четверг. 

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"ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее было принято решение, согласно которому для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. "Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет", - добавили в пресс-службе. 

Ранее Минпросвещения сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Конкретная дата уточняется, согласно письму Рособрнадзора, которое имеется в распоряжении ТАСС, ЕГЭ может состояться в августе. Другой вариант - вторая декада июня, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что экзамен безопасно будет проводить только в августе-сентябре.

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