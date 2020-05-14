Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ по русскому языку в два дня

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор планирует провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, который является самым массовым, в два дня. Такая мера позволит избежать скоплений школьников, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что у всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. "Это будет предусмотрено в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. "На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться", - уточнила пресс-служба.

Ранее Минпросвещения сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Конкретная дата уточняется, согласно письму Рособрнадзора, которое имеется в распоряжении ТАСС, ЕГЭ может состояться в августе. Другой вариант - вторая декада июня, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что экзамен безопасно будет проводить только в августе - сентябре.