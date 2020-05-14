{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ по русскому языку в два дня

Эта мера позволит избежать скоплений школьников

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор планирует провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, который является самым массовым, в два дня. Такая мера позволит избежать скоплений школьников, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. 

На эту тему
Перенос ЕГЭ для выпускников и отмена ОГЭ. Главное

"Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что у всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. "Это будет предусмотрено в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов", - пояснили в пресс-службе. 

Отмечается, что проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. "На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться", - уточнила пресс-служба. 

Ранее Минпросвещения сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Конкретная дата уточняется, согласно письму Рособрнадзора, которое имеется в распоряжении ТАСС, ЕГЭ может состояться в августе. Другой вариант - вторая декада июня, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что экзамен безопасно будет проводить только в августе - сентябре.

Теги
РоссияЕГЭПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Попова завила, что рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен
По словам главы Роспотребнадзора, темп роста числа заразившихся незначителен уже на протяжении 11 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС