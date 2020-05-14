Общественники Петербурга отметили рост числа жалоб на домашнее насилие во время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Общественные организации Санкт-Петербурга сообщили, что число обращений от детей и женщин в связи со случаями домашнего насилия выросло в несколько раз в условиях самоизоляции в период пандемии коронавируса. Организации продолжают консультации онлайн и предоставляют размещение нуждающимся, сказали в четверг представители учреждений.

"Рост [случаев] насилия в семьях - мы вынуждены это констатировать по нашей работе, по нашей практике. К сожалению, это факт. По сравнению с прошлым годом у нас увеличение примерно в месяц на 200-300 обращений за этот период. Мы вынуждены ввести дополнительных консультантов, поскольку мы не справляемся", - рассказала на пресс-конференции ТАСС председатель правления Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, материнства и детства "Врачи детям" Светлана Суворова.

По ее словам, в условиях карантина дети чаще стали наблюдать случаи домашнего насилия в семье, поэтому также выросло число обращений от самих детей, которые становятся свидетелями конфликтов между родителями.

"В онлайн-приемные мы получили прирост обращений более чем в два раза, у нас порядка 600 обращений, если мы сравниваем апрель прошлого года, это было 280. За четыре месяца 2019 года в наш алгоритм по побоям заходило 1 380 человек, а в 2020 году - 9 624, то есть информация о побоях стала более востребована", - также добавила председатель координационного совета Санкт-Петербургской общественной организации "Институт недискриминационных гендерных отношений. Кризисный центр для женщин" Елена Болюбах. Она отметила, что недавно организация обратилась за помощью к отельерам Петербурга, которые предоставили 20 мест для размещения женщин вместе с детьми в кризисном положении.

Продолжают оказывать помощь женщинам и государственные социальные учреждения, но, по словам заместителя председателя городского комитета по соцполитике Елены Фидриковой, пока резкого всплеска обращений они не фиксировали. "Мы переживаем о другом. Как только мы начнем выходить из режима самоизоляции, [число] обращений резко возрастет, потому что станут очевидны последствия, потом появится возможность лично обращаться в учреждения. И, возможно, сейчас эти обращения отложены в связи с тем, что есть необходимость пребывать в режиме самоизоляции", - рассказала Фидрикова. Вместе с тем она обратила внимание, что насилие в семье может носить латентный характер и обидчик не всегда несет наказание.

По данным начальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлии Кулагиной, сейчас на профилактическом учете стоят около 4 тыс. человек, допустивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, но всплеска случаев семейного насилия за последнее время в ведомстве не отмечали.