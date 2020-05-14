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Пандемия коронавируса нового типа

Общественники Петербурга отметили рост числа жалоб на домашнее насилие во время пандемии

Председатель правления организации "Врачи детям" Светлана Суворова отметила, что выросло число обращений от детей, которые становятся свидетелями конфликтов в семье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Общественные организации Санкт-Петербурга сообщили, что число обращений от детей и женщин в связи со случаями домашнего насилия выросло в несколько раз в условиях самоизоляции в период пандемии коронавируса. Организации продолжают консультации онлайн и предоставляют размещение нуждающимся, сказали в четверг представители учреждений.

"Рост [случаев] насилия в семьях - мы вынуждены это констатировать по нашей работе, по нашей практике. К сожалению, это факт. По сравнению с прошлым годом у нас увеличение примерно в месяц на 200-300 обращений за этот период. Мы вынуждены ввести дополнительных консультантов, поскольку мы не справляемся", - рассказала на пресс-конференции ТАСС председатель правления Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, материнства и детства "Врачи детям" Светлана Суворова.

По ее словам, в условиях карантина дети чаще стали наблюдать случаи домашнего насилия в семье, поэтому также выросло число обращений от самих детей, которые становятся свидетелями конфликтов между родителями.

"В онлайн-приемные мы получили прирост обращений более чем в два раза, у нас порядка 600 обращений, если мы сравниваем апрель прошлого года, это было 280. За четыре месяца 2019 года в наш алгоритм по побоям заходило 1 380 человек, а в 2020 году - 9 624, то есть информация о побоях стала более востребована", - также добавила председатель координационного совета Санкт-Петербургской общественной организации "Институт недискриминационных гендерных отношений. Кризисный центр для женщин" Елена Болюбах. Она отметила, что недавно организация обратилась за помощью к отельерам Петербурга, которые предоставили 20 мест для размещения женщин вместе с детьми в кризисном положении.

Продолжают оказывать помощь женщинам и государственные социальные учреждения, но, по словам заместителя председателя городского комитета по соцполитике Елены Фидриковой, пока резкого всплеска обращений они не фиксировали. "Мы переживаем о другом. Как только мы начнем выходить из режима самоизоляции, [число] обращений резко возрастет, потому что станут очевидны последствия, потом появится возможность лично обращаться в учреждения. И, возможно, сейчас эти обращения отложены в связи с тем, что есть необходимость пребывать в режиме самоизоляции", - рассказала Фидрикова. Вместе с тем она обратила внимание, что насилие в семье может носить латентный характер и обидчик не всегда несет наказание.

По данным начальника управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлии Кулагиной, сейчас на профилактическом учете стоят около 4 тыс. человек, допустивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, но всплеска случаев семейного насилия за последнее время в ведомстве не отмечали.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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