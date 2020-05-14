Пермский архив выпустил энциклопедию о жизни региона в годы Великой Отечественной войны

ПЕРМЬ, 14 мая. /ТАСС/. Пермский государственный архив социально-политической истории при поддержке администрации губернатора Пермского края и краевого Агентства по делам архивов выпустили двухтомную энциклопедию о жизни региона в годы Великой Отечественной войны. В нее вошли в том числе документы, которые ранее были зассекречены, сообщил ТАСС директор архива Сергей Неганов.

"Пермский край в Великой Отечественной войне - это фундаментальное издание в двух томах. Базовая информация о том, что происходило здесь в Пермском крае (в то время Молотовской области) в годы войны, малодоступна, не суммирована, ей невозможно воспользоваться, теперь же сделан такой существенный шаг. Энциклопедию большой коллектив авторов создавал в течение пяти лет, тираж - 3 тыс. экземпляров. Мы постарались также опубликовать в энциклопедии самые интересные документы", - сказал он.

Как пояснил Неганов, первый том - справочно-энциклопедический, в него вошло более 1000 статей, основанных на архивных документах, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Второй том включает более 700 документов, в том числе фотодокументы, многие были ранее засекречены и публикуются впервые, в ходе их изучения была сделана, по его словам, "масса открытий".

"Пермяки уверены, что здесь никаких военных действий не было во время войны, а мы неожиданно, составляя сборник, открыли дело и узнали, что здесь на территории Пермского края действовала диверсионная группа, которая ставила своей задачей прервать водное сообщение по Каме, по которой шло много грузов. Группа действовала в 1942 году на объектах речной инфраструктуры, ее преследовали специальные части, было несколько боестолкновений, и в бою часть диверсантов была уничтожена, а часть - задержана", - сказал собеседник агентства.

На основе документов совместно с краевым Министерством образования и науки разработали методический комплекс для учителей. Также школы получат энциклопедию, передадут ее экземпляры в библиотеки, вузы и музеи региона. А жители Пермского края смогут прочесть ее в электронном виде в Едином пермском общекраевом банке информации по Великой Отечественной войне на сайте архива.

Пермский государственный архив социально-политической истории создан в 1939 году. Здесь хранятся более 1 млн документов. Документы периода Великой Отечественной войны сосредоточены почти в 1,5 тыс. фондах партийных и комсомольских комитетов и организаций.