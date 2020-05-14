В Москве проведут выборочное тестирование на "коллективный иммунитет" к коронавирусу

"На сегодняшний день по решению клинического комитета, которое одобрено мэром Москвы, мы приступаем к регулярным тестированиям жителей города на наличие иммунитета популяционного, которые позволят нам понимать, какое число на сегодняшний день людей в городе переболело, какой сформирован "коллективный иммунитет". Соответствующий "дизайн" был сформирован городскими медиками с участием представителей института Габричевского и ряда других федеральных институтов. Исследования будут проводиться во всех округах, выборка будет сформирована равномерно в зависимости от возрастной структуры, которая присутствует в каждом округе. Люди, которым будет предложено поучаствовать в таком тестировании и проверить свое здоровье, будут определяться методом случайной выборки", - сказала Ракова.

Она добавила, что в ближайшее время результаты анализов будут доступны в электронной карте каждого москвича, где также будут рекомендации по поведению и информация о том, куда обращаться, если результаты анализов будут отклоняться от нормы.

"Уже сегодня 70 тыс. москвичей направлены СМС-сообщения и e-mail уведомления о том, что мы предлагаем им поучаствовать в таком эксперименте. Только эти жители Москвы, никакие другие, имеют право зайти на сайт и записаться по электронной очереди на сдачу… крови. Сейчас этот метод доступен только тем, кому пришло СМС. Как только мы отработаем технологию, всем жителям города будет доступен этот метод", - сказала Ракова.

Она добавила, что на сегодняшний день в столице открыты 30 точек по забору крови на базе городских поликлиник. По ее словам, обезличенные результаты исследований будут публичны для всех: и для горожан, и для экспертов.

"Методика, по которым будут проводиться исследования, в ближайшее время будет опубликована на сайте департамента здравоохранения. Мы очень надеемся, что данные, которые будем ежедневно получать в динамике, позволят нам принимать более взвешенные решения в части продления ограничительных мер либо снятия тех или иных ограничительных мер", - заключила заммэра.