Власти Москвы заявили о достоверности данных о смертности от коронавируса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Данные о смертности от коронавирусной инфекции в столице перепроверяются перед публикацией и соответствуют действительности. Об этом заявила журналистам в четверг заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции, мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел. Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на [портале] открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все", - сказала Ракова.

По ее словам, в Москве наблюдается увеличение смертности в апреле 2020 года: по сравнению с 2019 годом смертность увеличилась на 1,8 тыс. человек, по сравнению с 2018 годом - на 900 человек. При этом зафиксировано, что из-за коронавируса в апреле умерли 639 человек.

"Конечно, делать выводы о динамике смертности в месячном разрезе, наверное, рано еще, но мы уже прекрасно понимаем, что любая пандемия, конечно же, влияет на увеличение смертности горожан. Вполне понятно, вирус бьет по самому больному, обостряются все хронические заболевания, но назвать в данном случае причиной смертности COVID-19 просто не представляется возможным", - сказала Ракова.

Заммэра подчеркнула, что статистика смертности от коронавируса в Москве является достоверной. По ее словам, каждый случай проходит детальное патологоанатомическое исследование.

"Все люди, у которых был подтвержден ковид, и они погибли, или те, у кого есть подозрения на коронавирусную инфекцию, в обязательном порядке проходят такое исследование, в отличие от многих других европейских стран. Поэтому статистика абсолютно достоверна", - заключила Ракова.

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