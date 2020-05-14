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Hainan Airlines поможет компании BYD в доставке за рубеж средств борьбы с коронавирусом

BYD наладила выпуск защитных масок на 300 производственных линиях

ХАЙКОУ /Китай/, 14 мая. /ТАСС/. Авиакомпания южной китайской провинции Хайнань Hainan Airlines, входящая в конгломерат HNA Group, будет предоставлять услуги крупнейшему производителю электромобилей в Китае - компании BYD - по отправке за рубеж средств для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Соответствующее соглашение, как сообщил в четверг шанхайский ресурс "Ицай глобал", было подписано между HNA Group и BYD в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) 13 мая.

В настоящее время BYD наладила выпуск защитных масок на 300 производственных линиях на фоне огромного спроса на данную продукцию как в Китае, так и за его пределами. Ежедневно компания наращивает производство на 1 млн масок. Часть выпускаемой продукции с прошлого месяца поставляется за рубеж.

Подписанное соглашение, указывает ресурс, предусматривает сотрудничество и по ряду других направлений, включая маркетинг закупок автомобилей на альтернативных источниках энергии и взаимодействие, направленное на продвижение строительства на Хайнане пилотной зоны свободной торговли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 4,3 млн человек, зафиксировано свыше 290 тыс. смертельных исходов.

Теги
КитайХайнань
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