Старавшегося не слушать новости петербуржца оштрафовали за прогулку в парке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Петроградский районный суд Петербурга вынес решение оштрафовать местного жителя Юрия Макарова за прогулку в парке вопреки мерам, принятым для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Петроградский районный суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности Юрия Макарова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности"). Суд назначил ему штраф в две тысячи рублей", - сказано в сообщении пресс-службы.

Из протокола следует, что в конце апреля Макаров гулял по Приморскому парку Победы, где его остановили сотрудники правоохранительных органов.

"В суде Макаров пояснил, что вышел гулять с супругой, находился на Южной дороге, но не осознавал свое местонахождение. Об ограничительных мерах знал, но новости старался не слушать", - добавили в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявлено 8 945 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 899 человек, умерли 69.