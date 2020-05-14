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Пандемия коронавируса нового типа

Владимирским медикам, получившим 259 рублей за работу с коронавирусом, сделали перерасчет

Врачи ранее пожаловались властям и депутатам

ВЛАДИМИР, 14 мая. /ТАСС/. Медработникам Владимирской области, ранее получившим маленькие выплаты за работу с зараженными новой коронавирусной инфекцией, сделали перерасчет и выплатили деньги в полном объеме. Об этом в четверг сообщил журналистам директор областного департамента здравоохранения Алексей Мозалев.

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Ранее медики, в частности, сотрудники Станции скорой помощи Владимира, обратились к властям и депутатам с жалобами на то, что получили выплаты от 259 до 1,5 тыс. рублей за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Депутаты заксобрания обратились к губернатору региона с требованием разобраться с нарушениями.

"Перерасчеты проводились сразу после обращения работников скорой помощи, я лично связывался с коллегами. Перерасчет по Станции скорой помощи во Владимире был произведен еще в выходные праздничные дни, и уже сейчас деньги коллегам, медицинским работникам, начислены на зарплатную карточку. Поэтому все необходимые выплаты уже произведены", - сказал он.

По словам Мозалева, медработникам осуществляются выплаты на основании постановлений правительства РФ №484 и 415. По одному из постановлений первоначально размер надбавок рассчитывался исходя из количества времени, отработанного в особых условиях. Однако в начале мая в регион поступили разъяснения Минздрава РФ, согласно которым надбавку стали считать исходя из количества рабочих смен. Как уточнили ТАСС в департаменте здравоохранения, по постановлению №484 врачи скорой помощи получили по 25-50 тыс. рублей, в соответствии с постановлением №415 - от 5 до 22 тыс. рублей.

Владимирская область получила из федеральных средств 115 млн рублей, которые направлены на выплаты порядка 4 тыс. медицинским работникам и прочему персоналу, - это и работники Станции скорой медицинской помощи, и отделения скорой помощи в районах, это работники амбулаторного, поликлинического звена, это медицинские работники в больницах. Выплаты в соответствии с постановлениями правительства РФ начались с начала мая в установленные сроки. 6 мая мы получили дополнительные разъяснения от Минздрава РФ о порядке начисления медработникам и прочему персоналу, которые должны выполнить - врачам, сотрудникам скорой помощи и поликлинического звена. Кроме этого, введены региональные доплаты для водителей скорой помощи, сотрудников лабораторий и прочего персонала, задействованного в борьбе с коронавирусом.

Во Владимирской области зарегистрировано 1504 случая заболевания новым коронавирусом, выздоровело 103 пациента, отмечено 15 летальных случаев.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия коронавируса нового типа
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