Пользователи "ВКонтакте" смогут бесплатно заниматься спортом вместе с профессионалами

"ВКонтакте" создала платформу "Тренировки" для желающих заниматься спортом под руководством профессиональных инструкторов. Как сообщили в пресс-службе соцсети, тренировки будут проходить в прямом эфире, а занятия будут бесплатными.

"Пока спортзалы закрыты и даже на турниках во дворе упражняться нельзя, нам всем нужно поддерживать здоровый образ жизни. Надеемся, что с помощью проекта "Тренировки" наши пользователи найдут для себя интересные и полезные занятия, а для тренеров эта площадка станет хорошим способом развивать личный бренд и привлекать новую аудиторию на свои страницы", - отметил директор по маркетингу "ВКонтакте" Александр Круглов.

Проект "Тренировки" предлагает занятия как для любителей, так и для профессионалов. Чтобы выбрать направление и тренера, нужно вступить в официальное сообщество проекта и обсудить с чат-ботом свои предпочтения. По результатам опроса бот предложит занятия и поможет составить удобное расписание. Также "Тренировки" доступны в приложении "Коронавирус".

В проекте, в частности, участвуют чемпион мира и призер Олимпийских игр в велотреке Денис Дмитриев, пятикратная чемпионка мира в синхронном плавании Марина Голядкина, гимнастка Самира Мустафиева, телеведущая Ирена Понарошку, педагоги центра PROТАНЦЫ Саша Перцев, Алексей Волков, Полина Хритинина и другие спортсмены, тренеры и блогеры.

Партнером проекта выступает Министерство спорта.