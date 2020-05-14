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Жителей Ярославской области будут штрафовать за нарушение масочного режима

Жители региона должны носить маски в общественных местах с 16 мая

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Жители Ярославской области с 16 мая за нарушение масочного режима могут быть оштрафованы на сумму от тысячи рублей. Об этом сообщила журналистам пресс-служба правительства региона.

Власти Ярославской области обязали жителей региона начиная с 16 мая пользоваться в общественных местах защитными масками. До этого момента такое требование носит рекомендательный характер.

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"За нарушение обязательного масочного режима, который по указу губернатора вводится в регионе с 16 мая, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Это предупреждение или наложение административного штрафа", - говорится в сообщении.

Нарушивших масочный режим граждан могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц сумма штрафа составляет от 10 до 50 тыс. рублей. "Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст. 6.3.). Дела подлежат рассмотрению в районных судах", - уточняет пресс-служба.

Сначала нарушителям будут выноситься предупреждения. Маски и респираторы в Ярославской области необходимо носить в общественном транспорте, в том числе в такси, а также на остановках, вокзалах, автозаправках, в медицинских организациях, аптеках, магазинах. Также маски необходимо носить сотрудникам продолжающих работу предприятий. Правительство региона разработает меры, которые помогут сделать маски максимально доступными населению.

В Ярославской области за сутки выявлено 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 1450. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 213 человека, умерли 11.

Теги
РоссияЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
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