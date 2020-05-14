Нуждающимся в жилье медикам, борющимся с коронавирусом в КЧР, выделят земельные участки

ЧЕРКЕССК, 14 мая. /ТАСС/. Медикам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и работающим с заразившимися коронавирусом пациентами в Карачаево-Черкесии, выдадут бесплатные земельные участки, соответствующий законопроект поддержали в четверг парламентарии республики.

"Парламентарии рассмотрели проект закона КЧР <...> "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики в сфере земельных отношений в целях предоставления социальных гарантий медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19)", - сообщили в пресс-службе Народного Собрания (парламента) республики.

Согласно новому проекту закона, медицинские работники, работающие с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, при условии, что они признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, бесплатно и в приоритетном порядке получат земельные участки.

"В отдельный реестр также будут включены медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией COVID-19, имеющие трех и более детей. Они получат полагающиеся им по закону земельные участки также в первоочередном порядке", - добавили в парламенте.

Отмечается, что депутаты поддержали законопроект в обоих чтениях.

По данным оперативного штаба региона, за текущие сутки в КЧР зафиксированы 27 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в регионе за время пандемии - 588 человек, 126 пациентов выздоровели, трое умерли.