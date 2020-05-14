{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутат Горелкин предложил создать блокчейн-платформу для дистанционного голосования

Как отметил парламентарий, на примере криптовалют видно, что блокчейн зарекомендовал себя как надежная технология

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") предложил создать в России систему для дистанционного голосования на основе технологии блокчейн.

В среду Госдума приняла закон, дающий возможность на федеральном уровне проводить дистанционное электронное голосование, а также голосование по почте. Случаи и порядок голосования в таком формате будет устанавливать Центральная избирательная комиссия РФ.

"Почему бы саму систему не попытаться сделать на основе блокчейна. Это стало бы настоящим успехом нашего hi-tech и, возможно, образцом для всего мира", - написал в своем телеграм-канале Горелкин.

В беседе с корреспондентом ТАСС парламентарий отметил надежность блокчейн-технологий. "На примере криптовалют мы видим, что блокчейн зарекомендовал себя как надежная технология, позволяющая исключить недобросовестные манипуляции данными. Точнее, сделать их видимыми для всех участников системы", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о наличии в России компетенций по созданию таких систем, депутат напомнил о востребованности российских программистов за рубежом. "Из самых известных блокчейн-платформ две - TON [Telegram Open Network] и Ethereum - созданы нашими соотечественниками. Их знания происходят из России. И здесь, в России, они никуда не исчезли", - уверен Горелкин.

С инициативой внедрения блокчейн-технологий в избирательные процессы ранее выступал председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичГорелкин, Антон Вадимович
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Попова завила, что рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен
По словам главы Роспотребнадзора, темп роста числа заразившихся незначителен уже на протяжении 11 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС