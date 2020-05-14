Депутат Горелкин предложил создать блокчейн-платформу для дистанционного голосования

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") предложил создать в России систему для дистанционного голосования на основе технологии блокчейн.

В среду Госдума приняла закон, дающий возможность на федеральном уровне проводить дистанционное электронное голосование, а также голосование по почте. Случаи и порядок голосования в таком формате будет устанавливать Центральная избирательная комиссия РФ.

"Почему бы саму систему не попытаться сделать на основе блокчейна. Это стало бы настоящим успехом нашего hi-tech и, возможно, образцом для всего мира", - написал в своем телеграм-канале Горелкин.

В беседе с корреспондентом ТАСС парламентарий отметил надежность блокчейн-технологий. "На примере криптовалют мы видим, что блокчейн зарекомендовал себя как надежная технология, позволяющая исключить недобросовестные манипуляции данными. Точнее, сделать их видимыми для всех участников системы", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о наличии в России компетенций по созданию таких систем, депутат напомнил о востребованности российских программистов за рубежом. "Из самых известных блокчейн-платформ две - TON [Telegram Open Network] и Ethereum - созданы нашими соотечественниками. Их знания происходят из России. И здесь, в России, они никуда не исчезли", - уверен Горелкин.

С инициативой внедрения блокчейн-технологий в избирательные процессы ранее выступал председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.