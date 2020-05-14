В Петербурге упростили порядок выплаты компенсаций для заразившихся коронавирусом медиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга внес изменения в документ, регулирующий порядок выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время работы с пациентами. В частности, медработникам или их родственникам (в случае смерти медика) не придется писать заявления на выплаты, следует из опубликованного документа.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией вследствие оказания помощи пациентам. В случае заражения медицинского работника ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Дополнительные выплаты будут производиться из резервного фонда города.

Согласно первому документу, регулирующему порядок выплат, признание медработника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом должно было происходить в заявительном порядке. Медик или родственники умершего сотрудника должны были обратиться к работодателю врача и приложить ряд справок, свидетельствующих о заболевании или смерти.

"Информация о случае заражения новой коронавирусной инфекцией может быть представлена в комиссию самим медицинским работником или медицинской организацией, осуществляющей лечение медицинского работника, работодателю для рассмотрения на комиссию. В случае смерти <…> информация о заражении медицинского работника новой коронавирусной инфекцией направляется медицинской организацией, осуществляющей лечение", - поясняется в новой редакции документа.

Признает медика пострадавшим комиссия, созданная в учреждении, где сотрудник непосредственно работал. В ее состав входят руководитель медработника, представители профсоюза, комитета по здравоохранению и специалист по охране труда. Они должны составить акт о признании сотрудника пострадавшим в течение одного дня после того, как получили информацию о его заражении или смерти. Ранее на расследование от момента подачи заявления до составления акта отводилось не более пяти рабочих дней.

По последним данным, за время пандемии в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом около 1,5 тыс. медицинских работников. Также власти подтвердили, что четверо медработников умерли по причине заражения, еще несколько случаев рассматривает комиссия.