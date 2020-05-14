Москва выполнила условия Роспотребнадзора для первой фазы снятия ограничений

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Москва соответствует всем обязательным критериям Роспотребнадзора, которые позволяют региону переходить к первому этапу ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных данных и заявлений о заболеваемости, охвате тестированием и о загрузке коек для лечения больных с коронавирусом.

Роспотребнадзор 8 мая направил в регионы рекомендации, содержащие показатели, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер. Для перехода к первому из трех этапов в регионе должны быть выполнены следующие условия: коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1, не менее 50% коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом и с пневмонией должно быть свободно, а количество тестов на 100 тыс. жителей должно составлять не менее 70 в сутки.

Решение о поэтапном снятии ограничений принимается главами регионов на основании предложений и предписаний главного санитарного врача субъекта РФ.

Темпы распространения инфекции

Для определения динамики Роспотребнадзор предписывает регионам использовать коэффициент распространения инфекции, показывающий среднее количество людей, которых инфицирует один заразившийся до его изоляции.

По подсчетам ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве этот показатель уже четыре дня подряд ниже 1. В четверг он опустился до рекордно низкого уровня 0,88.

Коечный фонд

Мэр Москвы Сергей Собянин в конце апреля сообщал, что в столичных стационарах находятся 17 тыс. пациентов с коронавирусом. Говоря о ситуации с заболеваемостью в Москве, Собянин 11 мая заявил, что третью неделю подряд количество госпитализаций не растет и даже перешло к снижению, а 14-го отметил, что нагрузка на коронавирусные стационары снижается.

К 5 мая, по словам заместителя мэра Петра Бирюкова, для приема больных перепрофилировали уже 30 тыс. коек. Планировалось дополнительно развернуть еще около 10 тыс. мест.

Таким образом, даже если предположить, что число госпитализированных после трех недель отсутствия роста и снижения остается на уровне 17 тыс., свободными из 40 тыс. "инфекционных" коек останутся более 50%.

Тесты

По охвату тестированием Москва также выполняет обязательные требования Роспотребнадзора. Как заявлял 2 мая Собянин, с 30 апреля столица увеличила лабораторное тестирование на коронавирус до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки. По данным Росстата, население Москвы на 1 января 2020 года составляет 12,678 млн человек.

Таким образом, в пересчете на 100 тыс. жителей в городе ежесуточно проводится не менее 315 тестов.

По этому показателю Москва выполняет требования для перехода сразу на третий этап снятия ограничений. В четверг Собянин заявил о планах нарастить число тестов в столице до 200 тыс. в сутки.

Что включает первый этап

При выполнении обязательных условий Роспотребнадзор считает допустимым возобновить работу сферы услуг и торговлю непродовольственными товарами на объектах площадью до 400 квадратных метров, разрешить занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и прогулки не более двух человек вместе при соблюдении социального дистанцирования. Но детские площадки должны остаться закрытыми.

При этом на всех этапах сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Обязательными остаются ношение масок и перчаток в общественных местах, а также социальное дистанцирование.

Кроме того, Роспотребнадзор в качестве дополнительных показателей для принятия решений предлагает рассматривать летальность, заболеваемость внебольничными пневмониями и долю лиц, имеющих иммунитет к коронавирусу.