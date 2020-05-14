С Чаяндиского месторождения в Якутии вывезли последнюю группу алтайских вахтовиков

БАРНАУЛ, 14 мая. /ТАСС/. Группу из 80 вахтовиков, работавших на Чаяндинском месторождении, где обнаружили очаг коронавируса, доставили в Алтайский край. Вывозной рейс в Барнаул стал финальным - оставшиеся на месторождении жители региона продолжат работать или проходить лечение в Якутии, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В Алтайский края прибыла последняя группа вахтовиков с Чаяндинского месторождения - 80 человек прилетели сегодня рейсом из Якутии в аэропорт Барнаула. Все они жители Алтайского края, у всех отрицательные тесты на коронавирус. В общей сложности, начиная с 8 мая тремя рейсами домой вернулось 217 из 269 алтайских вахтовиков, 22 жителя края остались для дальнейшей работы на нефтегазоконденсатном месторождении", - сказали в пресс-службе.

Еще 30 человек либо инфицированы, либо с еще не подтвержденным диагнозом. По решению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, такие вахтовики должны дообследоваться и получить лечение в регионе по месту работы. Как и предыдущие группы, прибывших сегодня в Алтайский край, встретили специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и Минсоцзащиты. Медицинские работники провели обследование, все вахтовики оказались без признаков заболевания. Люди доставлены автобусом до места размещения с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

На территории Чаяндинского месторождения, где добывают нефть и газ, 17 апреля объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус.