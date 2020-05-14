{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

С Чаяндиского месторождения в Якутии вывезли последнюю группу алтайских вахтовиков

В родной край вернулись 80 человек

БАРНАУЛ, 14 мая. /ТАСС/. Группу из 80 вахтовиков, работавших на Чаяндинском месторождении, где обнаружили очаг коронавируса, доставили в Алтайский край. Вывозной рейс в Барнаул стал финальным - оставшиеся на месторождении жители региона продолжат работать или проходить лечение в Якутии, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Алтайский края прибыла последняя группа вахтовиков с Чаяндинского месторождения - 80 человек прилетели сегодня рейсом из Якутии в аэропорт Барнаула. Все они жители Алтайского края, у всех отрицательные тесты на коронавирус. В общей сложности, начиная с 8 мая тремя рейсами домой вернулось 217 из 269 алтайских вахтовиков, 22 жителя края остались для дальнейшей работы на нефтегазоконденсатном месторождении", - сказали в пресс-службе.

Еще 30 человек либо инфицированы, либо с еще не подтвержденным диагнозом. По решению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, такие вахтовики должны дообследоваться и получить лечение в регионе по месту работы. Как и предыдущие группы, прибывших сегодня в Алтайский край, встретили специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и Минсоцзащиты. Медицинские работники провели обследование, все вахтовики оказались без признаков заболевания. Люди доставлены автобусом до места размещения с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

На территории Чаяндинского месторождения, где добывают нефть и газ, 17 апреля объявили карантин из-за того, что у части работников выявили коронавирус.

Теги
РоссияАлтайский крайЯкутияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Попова завила, что рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен
По словам главы Роспотребнадзора, темп роста числа заразившихся незначителен уже на протяжении 11 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС