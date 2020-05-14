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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова завила, что рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен

По словам главы Роспотребнадзора, темп роста числа заразившихся незначителен уже на протяжении 11 дней
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить. Темп прироста числа новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был размещен в Instagram ведущего Павла Зарубина.

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"Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный", - сказала Попова. 

По подсчетам ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, коэффициент распространения заболевания в РФ в четверг впервые упал ниже единицы. В столице этот показатель также снизился за сутки до 0,88 и держится на уровне ниже единицы четвертый день подряд.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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