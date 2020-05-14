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Захарова: рейсом из Нью-Йорка в Россию вернутся свыше 300 россиян

Как сообщила официальный представитель МИД РФ, среди них есть школьники

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Более 300 граждан РФ, включая школьников, вернутся в Россию вывозным рейсом из Нью-Йорка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

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"Вывозной борт за нашими гражданами уже вылетел в Нью-Йорк. Ожидаем, что в Россию на нем вернутся свыше 300 соотечественников, в том числе наши несовершеннолетние граждане, которые находились в США по тем самым так называемым программам обмена, которые вызвали и наделали столько шума", - сказала она.

Ранее на брифинге Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство сделает выводы из недостаточной помощи американских властей в розыске российских школьников. Она отметила, что ранее старшеклассники выезжали из РФ в США по линии разных учебных и ознакомительных программ, а теперь из-за пандемии не могут вернуться на родину. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения данной проблемы, не реагируя на обращения посольства РФ, указала представитель МИД. По ее словам, в Соединенных Штатах с прошлой осени находились примерно 80 российских учащихся.

Около 40 школьников на данный момент вернулись на родину.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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