Захарова: сообщения о дискриминации мигрантов в России не соответствуют действительности

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Информация о дискриминации трудовых мигрантов из Центральной Азии в России на фоне пандемии коронавируса не соответствует действительности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что финансируемые США СМИ, в частности "Радио Свобода", распространяют материалы о якобы имеющем место в России дискриминационном отношении к трудовым мигрантам из центральноазиатских стран и "нежелании властей РФ оказывать им поддержку в сложный период, который связан с пандемией коронавируса".

"Это не соответствует действительности", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что в соответствии с указом президента России течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для иностранных граждан, у которых он истекает в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года, приостановлено до окончания указанного 90-дневного периода. Иностранным гражданам в эти три месяца не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз) в России, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроки действия разрешений на работу, патентов и иных разрешительных документов.

"Наша страна подходит к этим вопросам внимательно, гибко, с учетом всех обстоятельств", - добавила официальный представитель МИД. Так, в частности, для трудовых мигрантов из стран СНГ и ЕАЭС предусматривается ряд социальных гарантий, включая оказание содействия в получения медицинской помощи.