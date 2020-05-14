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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова: сообщения о дискриминации мигрантов в России не соответствуют действительности

По словам представителя МИД РФ, такие материалы распространяют финансируемые США СМИ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Информация о дискриминации трудовых мигрантов из Центральной Азии в России на фоне пандемии коронавируса не соответствует действительности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что финансируемые США СМИ, в частности "Радио Свобода", распространяют материалы о якобы имеющем место в России дискриминационном отношении к трудовым мигрантам из центральноазиатских стран и "нежелании властей РФ оказывать им поддержку в сложный период, который связан с пандемией коронавируса".

"Это не соответствует действительности", - сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что в соответствии с указом президента России течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для иностранных граждан, у которых он истекает в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года, приостановлено до окончания указанного 90-дневного периода. Иностранным гражданам в эти три месяца не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз) в России, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроки действия разрешений на работу, патентов и иных разрешительных документов.

"Наша страна подходит к этим вопросам внимательно, гибко, с учетом всех обстоятельств", - добавила официальный представитель МИД. Так, в частности, для трудовых мигрантов из стран СНГ и ЕАЭС предусматривается ряд социальных гарантий, включая оказание содействия в получения медицинской помощи.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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