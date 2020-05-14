Новую зону отдыха создали во Владикавказе на проспекте Льва Доватора

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. /ТАСС/. Новая зона отдыха появилась во Владикавказе на проспекте имени Героя Советского Союза Льва Доватора. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая России", благоустройство проходило по партийному проекту "Городская среда".

"Для нас было очень важно благоустроить эту территорию в год юбилея Великой Победы, так как улица носит имя Героя Советского Союза Льва Доватора. В районе проживает несколько ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, в условиях пандемии нам не удалось пригласить их на открытие данной зоны. Надеюсь, скоро режим самоизоляции будет отменен и данный участок станет одним из любимых мест отдыха жителей микрорайона", - цитирует пресс-служба секретаря регионального отделения партии Тимура Ортабаева.

Территория зоны отдыха ранее была в запущенном состоянии. Ранее с соответствующей просьбой жители района обратились к региональному отделению партии. В текущем году во Владикавказе будет благоустроено 110 дворов и 16 общественных территорий.

Проект "Городская среда" реализуется четвертый год, за это время в Северной Осетии приведены в порядок сотни дворов и десятки общественных территорий.