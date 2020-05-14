Приложение iHerb останется заблокированным в России по решению суда

УЛЬЯНОВСК, 14 мая. /ТАСС/. Судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре подтвердила решение Ульяновского областного суда удалить мобильное приложение iHerb и отказала в удовлетворении кассационной жалобы компании, зарегистрированной в США. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе кассационного суда.

"В кассационной жалобе представитель компании iHerb LLC, ссылаясь на неправильную оценку судом обстоятельств, имеющих значение для дела, и неправильное применение норм процессуального и материального права, просил отменить апелляционное определение. Судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции определила апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Ульяновского областного суда от 24 декабря 2019 года оставить без изменения, кассационную жалобу компании iHerb LLC - без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Суд в кассационном определении не согласился с тем, что информация, которая распространяется через приложение не запрещена. Эти доводы опровергаются последовательностью действий самого административного ответчика. Судебная коллегия поясняет, что он удалил информацию о товарах, которые перечислил в своем заключении специалист, исследовавший их.

Ранее Ульяновский областной суд постановил удалить из магазинов мобильных приложений в России приложение по распространению биологически активных добавок (БАД) iHerb. По информации прокуратуры региона, в приложении размещалась информация о поставках в РФ небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей, а также трав и объектов гомеопатии.

Информация, содержащаяся в фирменном приложении iHerb в "магазине мобильных приложений" Google (AndroidOS) и Apple (iOS), по решению Ульяновского областного суда была признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Компанию iHerb LLC обязали удалить фирменное приложение iHerb из "магазинов мобильных приложений" Google (AndroidOS) и Apple (iOS), доступ к которым осуществляется на территории Российской Федерации. "Для компаний Google и Apple оспариваемое решение не влечет правовых последствий, производство по делу прекращено в связи с отказом от иска к ним. В связи с этим ссылка в кассационной жалобе о непривлечении их к делу несостоятельна", - говорится в тексте кассационного определения.

Ранее гендиректор российского офиса iHerb Илья Микин сообщал ТАСС, что продукция и условия хранения компании соответствуют высочайшим мировым стандартам, имеют сертификацию FDA, NSF. Он также уточнял, что позиция iHerb корректна и компания не нарушает российское законодательство. iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок.