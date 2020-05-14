В Пермском политехническом университете откроют онлайн-магистратуру по робототехнике

ПЕРМЬ, 14 мая. /ТАСС/. Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) откроет онлайн-магистратуру, где студенты будут изучать робототехнику. В создании учебного плана приняли участие Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ "ЛЭТИ") и Казанский авиационный институт. Об этом сообщает пресс-служба ПНИПУ.

"Это первая программа по сервисной робототехнике в России. Сейчас это направление активно развивается и потребность в специалистах этой области только растет. Кроме того, это проект сетевого взаимодействия между вузами. Здесь сосредоточены силы трех ведущих инженерных вузов страны. И, конечно же, интересен сам формат - обучение будет проходить полностью в онлайн-режиме. Современные технологии без труда позволяют нам заменить физический контакт на дистанционный, а удаленные лаборатории - на виртуальные. Это особенно актуально в нынешнее время", - отмечает проректор по учебной работе ПНИПУ Николай Лобов.

Для студентов подготовили 24 курса, каждый из которых закреплен за одним из вузов. Их разрабатывали философы, психологи, социологи, инженеры. В частности, в ЛЭТИ будущие специалисты по робототехнике научатся разрабатывать системы распознавания образов для автономных сервисных роботов, производить цифровую обработку сигналов в системах управления объектами робототехники, а также освоят профессиональный иностранный язык. Преподаватели Казанского авиационного института обучат студентов работе с электронными устройствами автономных сервисных роботов, а в ПНИПУ специально создали лабораторию для удаленного выполнения студентами практических заданий. В ней будут стоять роботы компании "Промобот", а также элементы окружения, необходимые для навигации робота, выполнения тестовых заданий. Студенты получат все необходимые знания - от работы сервоприводов, которые позволяют роботу двигаться, до функционирования распознавания образов и речи.

"Международная ассоциация робототехники давно прогнозирует гораздо более интенсивное развитие сервисной робототехники в сравнении с промышленной. И эта новая программа может дать нашей стране возможность растить своих лидеров в области сервисной робототехники на мировом уровне. А нам такие специалисты нужны уже сегодня", - поделился председатель совета директоров компании "Промобот" Алексей Южаков.

Обучение сервисной робототехнике - бесплатное, подать документы в онлайн-магистратуру можно будет с 20 июня через электронную информационную систему ПНИПУ. В этом году запланировано 10 контрактных мест, финансируемых из бюджета Пермского края.