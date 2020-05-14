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Пандемия коронавируса нового типа

Более 240 россиян покинули Испанию вывозным рейсом "Аэрофлота"

Сотрудники генконсульства России в Барселоне и посольства России в Испании оказали россиянам необходимое содействие в их возвращении на родину

МАДРИД, 14 мая. /ТАСС/. Свыше 240 россиян в четверг покинули Испанию вывозным рейсом "Аэрофлота". Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Барселоне в "Твиттере".

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"14 мая в Россию спецрейсом "Аэрофлота" по маршруту Тенерифе - Барселона - Санкт-Петербург - Москва вылетел 241 человек, - уточнили в диппредставительстве. - Сотрудники генконсульства России в Барселоне и посольства России в Испании оказали россиянам необходимое содействие в их возвращении на родину".

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии коронавируса. С начала распространения инфекции в стране было выявлено 229,5 тыс. случаев заражения, 27 321 человек умер.

С середины марта в стране действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании постепенно снижается, правительство поэтапно смягчает ограничительные меры.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
ИспанияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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