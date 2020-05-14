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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявлен у министра ЖКХ Самарской области

В здании министерства проведена дезинфекция, всем сотрудникам ежедневно будут мерить температуру перед началом рабочего дня

САМАРА, 14 мая. /ТАСС/. Коронавирус обнаружен у министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Василия Мишина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Сегодня у министра ЖКХ Мишина подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Ранее согласно постановлению главного санитарного врача, Мишин был отстранен от работы как контактное лицо с заболевшим после того, как коронавирус выявили у его родственника", - говорится в сообщении.

Установлен круг общения министра, все контактирующие с ним находятся на 14-дневной самоизоляции. В здании министерства проведена дезинфекция, всем сотрудникам ежедневно будут мерить температуру перед началом рабочего дня.

Обязанности министра до выздоровления Мишина будет исполнять сотрудник министерства Сергей Лукьянов.

В Самарской области выявлено 1246 заразившихся, в том числе 84 - в четверг. По выздоровлению выписано 194 человека, девять умерли.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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