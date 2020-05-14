Власти Вологодской области открыли навигацию для маломерных судов

ВОЛОГДА, 14 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области запустили с 14 мая навигацию маломерных судов по территории области. Это сделано по просьбе жителей подтопленных паводком территорий, поскольку добираться до большой земли они могут только на плавсредствах, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"Сегодня местные жители (в подтопленном паводком селе Устье Усть-Кубинского района) обратились ко мне с просьбой запустить навигацию маломерных судов, потому что людям необходимо добираться до большой земли. Принял такое решение. И уже сегодня мы запускаем навигацию маломерных судов по всей территории Вологодской области", - сказал Кувшинников в видеообращении из Устья, которое выложил на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, в Усть-Кубинском районе приступают к ликвидации последствий половодья. "Микрорайон Лесозавод ушел под воду из-за экстремального паводка, таяния снега в лесах и ливневых дождей: 44 дома подтоплено, 111 человек в них проживает. Сегодня пообщался с жителями. Приступаем к ликвидации последствий, будем откачивать воду, сушить дома, сейчас муниципальные комиссии приступят к оценке ущерба", - сказал губернатор.

По информации пресс-службы главы региона, уровень воды в реке Кубене на сегодня составляет 683 см и продолжает повышаться на 7-10 см в сутки. Помимо жилых домов под водой оказалось два километра автодороги, соединяющих микрорайон Лесозавод с центром села Устье. Это отрезало от большой земли 235 жителей. Подтоплен понтонный мост. По словам начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрея Накрошаева, восстановление дороги будет возможно только после полного спада воды.

С 13 мая в границах микрорайона Лесозавод введен режим ЧС. Местные власти организовали переправу катером. По воде доставляют продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и питьевую воду. Также на базе бывшего ФАПа организован выездной прием терапевта. Бесперебойное обеспечение электроэнергией, природным и сжиженным газом осуществляют аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций.

По информации ГУ МЧС по области, помимо Усть-Кубинского района подтоплен низководный мост в Сокольском районе, остальные ранее подтопленные семь муниципалитетов освободились от воды. Но режимы ЧС и повышенной готовности в них не снимают, ожидая новых подтоплений после проливных дождей. По прогнозу Вологодского ЦГМС, до 16 мая ожидаются дожди, временами с мокрым снегом, похолодание, температура воздуха ночью от ноля до 5 градусов тепла, днем 9-13 градусов выше ноля.