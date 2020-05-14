{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 1 млрд рублей направлено на борьбу с коронавирусом в Тверской области

За последние сутки в регионе выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией

ТАСС, 14 мая. Власти Тверской области с начала пандемии коронавируса направили на борьбу с его распространением более 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области по итогам заседания регионального оперативного штаба во главе с губернатором Игорем Руденей.

В Тверской области за последние сутки выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии число заразившихся выросло до 962, из них 440 человек выздоровели, 10 умерли. С 17 марта в регионе введен режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции, отменены массовые мероприятия, закрыты парки и площадки для спорта и отдыха. С 12 мая жители должны надевать защитные маски в транспорте, аптеках и других местах скопления людей.

"На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено более 1 млрд рублей федеральных и областных средств", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области.

По ее данным, с начала пандемии медики региона обследовали на коронавирус почти 41 тыс. человек, лабораторные исследования проводят в областном Центре гигиены и эпидемиологии, в государственном медицинском Центре им. В. П. Аваева, на областной станции переливания крови, в Тверском медицинском университете и в медсанчасти № 141 Федерального медико-биологического агентства России в Удомле. "Завершается второй этап развертывания дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 160 коек вводится в Зубцовской и Нелидовской центральных районных больницах. Всего будет создано более 1500 дополнительных коек, <...> предусмотрена поставка 221 аппарата искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области.

Теги
РоссияТверская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти Вологодской области окажут материальную помощь пострадавшим от паводка
Обратиться за выплатой пострадавшие могут через портал "Госуслуги"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС