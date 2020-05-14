Более 1 млрд рублей направлено на борьбу с коронавирусом в Тверской области

ТАСС, 14 мая. Власти Тверской области с начала пандемии коронавируса направили на борьбу с его распространением более 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области по итогам заседания регионального оперативного штаба во главе с губернатором Игорем Руденей.

В Тверской области за последние сутки выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии число заразившихся выросло до 962, из них 440 человек выздоровели, 10 умерли. С 17 марта в регионе введен режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции, отменены массовые мероприятия, закрыты парки и площадки для спорта и отдыха. С 12 мая жители должны надевать защитные маски в транспорте, аптеках и других местах скопления людей.

"На мероприятия по борьбе с коронавирусом в Тверской области выделено более 1 млрд рублей федеральных и областных средств", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области.

По ее данным, с начала пандемии медики региона обследовали на коронавирус почти 41 тыс. человек, лабораторные исследования проводят в областном Центре гигиены и эпидемиологии, в государственном медицинском Центре им. В. П. Аваева, на областной станции переливания крови, в Тверском медицинском университете и в медсанчасти № 141 Федерального медико-биологического агентства России в Удомле. "Завершается второй этап развертывания дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 160 коек вводится в Зубцовской и Нелидовской центральных районных больницах. Всего будет создано более 1500 дополнительных коек, <...> предусмотрена поставка 221 аппарата искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области.