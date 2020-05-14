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Директор ФСБ разрешил отставным офицерам службы сохранять на память морские кортики

Оставить кортик себе имеет право отставной сотрудник, имеющий звание морского офицера или мичмана

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Директор ФСБ РФ Александр Бортников разрешил отставным морским офицерам службы сохранять на память кортики при условии соблюдения ими условий хранения этого оружия. Об этом говорится в приказе главы спецслужбы, опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации.

"Приказываю установить условия передачи отдельных моделей боевого холодного клинкового оружия (кортиков) некоторым категориям граждан РФ для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды, в том числе форму и порядок ведения документа, которым оформляется передача данного оружия", - говорится в документе, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Как говорится в приказе, оставить кортик себе имеет право отставной сотрудник, имеющий звание морского офицера или мичмана. При этом у него не должно быть медицинских противопоказаний к хранению и ношению оружия. Для сохранения кортика у себя отставник должен подать рапорт о передаче ему данного оружия на пожизненное хранение и ношение с военной формой. Рапорт необходимо подавать в тот орган ФСБ, где служил заявитель. После чего кортик, переданный заявителю, будет списан с учета в ФСБ. После этого отставник должен зарегистрировать это оружие в территориальном органе Росгвардии по месту жительства.

Теги
Бортников, Александр ВасильевичРоссия
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