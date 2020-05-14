Работа с маркировкой лекарств будет обязательной для получения лицензии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Работа в системе маркировки лекарств должна стать обязательным условием ведения медицинской деятельности и получения лицензии на фармацевтическую деятельность. Об этом в четверг в ходе совместной онлайн-конференции Росздравнадзора и оператора маркировки ЦРПТ заявила заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко.

"Даже если вы используете всего одно лекарственное средство в процессе своей деятельности, вы являетесь субъектом обращения лекарственных средств и вы должны быть подключены к системе. И вы должны в этой системе работать, получать лекарственные средства, продвигать их по системе, выводить их из системы", - сказала она.

Косенко отметила, что сегодня уже практически на достаточной степени готовности находится нормативный акт, который обязывает участников рынка для ведения лицензионной деятельности работать в системе маркировки. Проект поправок в положение о лицензировании фармацевтической деятельности был разработан Минздравом. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В России лекарственные препараты маркируют с 2017 года, но с 1 июля 2020 маркировка станет обязательной. Маркировка представляет собой защищенный криптографией штрих-код Data Matrix, по которому можно проверить данные о лекарственном препарате. Данные о препарате, срок производства и годности, информация о производителе будут храниться в системе "Честный знак".