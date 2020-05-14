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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко назвал 9 регионов, которым нужна помощь в обеспечении медиков средствами защиты

Помощь медикам актуальна для Смоленской области, Северной Осетии, Дагестана, Нижегородской области, Самарской области, Ингушетии, Красноярского края, Забайкальского края и Еврейской автономной области

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Помощь с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты сегодня наиболее необходима в девяти регионах России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в четверг в ходе онлайн-совещания с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

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"Глава Минздрава озвучил регионы, где помощь медикам со средствами индивидуальной защиты сейчас наиболее актуальна - это Смоленская область, Северная Осетия, Дагестан, Нижегородская область, Самарская область, Ингушетия, Красноярский край, Забайкальский край и Еврейская автономная область", - отмечается в сообщении пресс-службы партии.

В свою очередь Турчак отметил, что волонтерские центры партии со следующей недели намерены бесплатно раздавать гражданам по всей стране перчатки и маски.

"Во многих регионах сейчас вводится масочный режим, чтобы минимизировать распространение вируса в период завершения режима самоизоляции. В связи с этим волонтерские центры партии в некоторых регионах (например, в Ленинградской области, Мурманской области и других) уже бесплатно раздают гражданам наборы индивидуальной защиты - перчатки и маски. Эту работу мы будем масштабировать - уже со следующей недели волонтерские центры во всех регионах приступят к этой работе", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

В частности, отметил он, на эти цели пойдет часть средств, которые партия собрала в виде членских взносов и пожертвований. Ранее в четверг председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что партия смогла собрать 402 млн рублей в виде членских взносов и пожертвований. По его словам, средства будут направлены в первую очередь "на оказание помощи медикам и людям, оказавшимся в особенно трудной ситуации", в частности на закупку защитных средств и реанимобилей с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Мурашко в свою очередь поблагодарил "Единую Россию" за помощь медработникам и гражданам в период пандемии, отметив "высокую гражданскую ответственность" партии.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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