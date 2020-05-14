Волонтеры Поволжья помогают жителям регионов и врачам в условиях пандемии

ТАСС, 14 мая. Добровольцы, общественные организации и частные компании в Приволжском федеральном округе (ПФО) оказывают помощь в раздаче масок населению и медицинским работникам, доставляют на дом продукты людям из группы риска. О том, как в Поволжье помогают нуждающимся и тем, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом, рассказали ТАСС представители региональных правительств и участники благотворительных акций.

Бесплатные маски

Волонтеры в регионах стараются помочь жителям и медикам в обеспечении средствами индивидуальной защиты. Большинство мероприятий связано с раздачей медицинских масок. Например, в Удмуртии проводится акция "Носи маску правильно". Ее цель - привлечь внимание людей к ношению средств индивидуальной защиты в общественных местах и обеспечить их этими средствами. Маски будут раздавать до конца мая во всех муниципальных образованиях региона. Тысячу масок волонтеры уже раздали в Можге.

Добровольцы из регионального отделения партии "Единая Россия" передали в поликлиники Саратова 10 тыс. медицинских масок. Эта благотворительная мера поможет врачам и медицинскому персоналу соблюдать требования безопасности при работе с пациентами, сообщил журналистам секретарь реготделения "Единой России", депутат Государственной Думы Николай Панков.

Добровольцы Башкирии вручат жителям 23 городов и городских поселений маски в рамках республиканской акции #МаскаВПомощь, для этих целей закуплено 135 тыс. средств индивидуальной защиты. Волонтеры будут раздавать маски в продуктовых магазинах, аптеках, на АЗС с соблюдением всех мер предосторожности. Первым городом, получившим средства индивидуальной защиты в рамках республиканской акции, стала Уфа. В каждый из семи районов города поступило по 5 тыс. масок, сообщили журналистам в пресс-службе главы Башкирии. По информации правительства республики, ранее добровольцы уже раздали 150 тыс. штук.

Как сообщили журналистам в отделении ОНФ в Кировской области, участники акции #МыВместе в регионе передали медикам более 3 тыс. респираторов, защитных экранов, перчаток и бахил. Средства индивидуальной защиты купили за счет пожертвований, собранных на сайте акции. Ранее активисты ОНФ передали моющие средства и бытовую технику для медработников, а также настольные игры для пациентов в инфекционный госпиталь на базе областной больницы имени Бехтерева. А в Пермском крае волонтеры бесплатно раздают медицинские маски пассажирам общественного транспорта, преимущественно пожилым гражданам.

Обеды и продуктовые наборы

В период пандемии добровольцы и благотворительные организации также стараются помочь пожилым и нуждающимся гражданам продуктами или готовыми обедами. Например, в Казани в конце апреля приступил к работе центр подготовки продуктовых наборов движения "Ярд м ян ш ! Помощь рядом!". В качестве оператора выступила сеть супермаркетов домашней еды "Бахетеле" - 118 сотрудников компании круглосуточно ведут сбор продуктовых наборов по конвейерной системе. В наборы входят наиболее востребованные продукты расчетной стоимостью 1 200 рублей, их волонтеры передают детям из семей с доходом ниже прожиточного минимума, одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума, семьям, в которых обязанности по опеке и попечительству исполняют на безвозмездной основе.

Имамы Татарстана в период Рамазана организовали масштабную продовольственную помощь нуждающимся. В общей сложности в Татарстане ежедневно мусульмане обеспечивают продуктами питания в среднем более 6 тыс. человек, сообщается на сайте Духовного управления мусульман республики. "В социально значимых инициативах мечетей Татарстана может принять участие каждый желающий. Для удобства мусульман действуют все способы дистанционного перечисления средств", - говорится в сообщении на сайте.

В Ульяновской области прошла благотворительная акция, организованная совместно с Духовным управлением мусульман, благодаря которой более трех тысяч жителей региона получили праздничные продуктовые корзины. К проекту подключились председатель Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов и представители бизнес-сообщества региона, а также органы социальной защиты, благотворительные организации, активисты и неравнодушные люди.

Аэропорт Курумоч в Самарской области вместо авиаобедов стал готовить обеды для нуждающихся пожилых граждан, находящихся на самоизоляции. В день готовят по 1 200 обедов, которые сотрудники аэропорта доставляют жителям из этой категории бесплатно.

Помощь в организации питания оказывается и медицинским работникам. Так, секретарь регионального отделения "Единой России" в Саратовской области, депутат Государственной думы Николай Панков сообщил журналистам, что несколько дней назад волонтеры передали в госпитали, где лечатся больные коронавирусом, продуктовые наборы к чаю, чтобы врачи могли перекусить в минуты отдыха. А в Кировской области региональное отделение ОНФ помогло организовать двухразовое горячее питание для шести бригад скорой помощи, оказывающих помощь больным коронавирусом.

Дорога домой

Региональные власти продолжают активно работать над возвращением местных жителей из-за границы. Например, с 27 марта, когда были закрыты российские границы из-за пандемии коронавируса, в Нижегородскую область из-за рубежа вернулись более 2,3 тыс. жителей региона. Наибольшее число нижегородцев вернулись из США, Индонезии, Индии, Японии, Таиланда. "С 15 по 23 мая ожидается прибытие еще порядка 80 жителей Нижегородской области", - отметили в пресс-службе правительства региона.

По состоянию на 14 мая, за пределами страны остаются 237 жителей Чувашии, в том числе 29 несовершеннолетних. Большинство из них находится в Таиланде, США, Индии. Всего с 10 апреля при содействии федеральных и региональных властей на родину вернулось 59 жителей республики из Индии, Таиланда, Узбекистана, Германии, США, Турции, Индонезии, Испании, Греции, с Кипра, из Латвии и Таджикистана. В среду вывозным рейсом Бангкок - Санкт-Петербург - Москва из Таиланда в Россию вернулся 351 человек, в том числе четверо жителей Чувашии: двое взрослых и двое детей. Правительство республики организовало их перевозку из международного аэропорта Шереметьево до санатория "Лесная сказка" в Моргаушском районе, на базе которого развернут обсерватор, где прибывшим из-за границы предстоит провести ближайшие две недели.

Продолжается также вывоз вахтовых рабочих из других регионов. Борт с вахтовиками из Нижневартовска в четверг прибыл в Удмуртию, сообщил журналистам руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов. На самолете в регион прибыло 42 жителя Удмуртии, остальные в сопровождении сотрудников ГИБДД отправились в соседние регионы - Татарстан, Пермский край и Башкирию. Власти Пермского края помогли 18 жителям региона вернуться домой.

Карантин 17 апреля объявили на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии, где находятся 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома". Из Поволжья в основном на месторождении работали жители Башкирии, Удмуртии и Оренбургской области.

По данным Минздрава Башкирии, в регион из Якутии уже прибыли более 1 590 вахтовых рабочих, все из них были размещены в обсерваторах. У 10 из них положительный тест на коронавирус. По данным руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Сергея Смирнова, на данный момент в Якутии остается около 80 жителей республики, которых в ближайшее время спецборт также доставит домой.

О пандемии в ПФО

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Приволжском федеральном округе коронавирус подтвержден у более чем 21 тыс. жителей регионов. Наибольшее число заразившихся выявлено в Нижегородской области - 5 596, Татарстане - 1 980 и Башкирии - 1 784. Меньше всего случаев зафиксировано в Удмуртии - 402. В Оренбургской области, по информации региональных властей, число пациентов, которые поступают в стационары с коронавирусом, сравнялось с количеством выписываемых после выздоровления.