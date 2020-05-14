Число заразившихся коронавирусом военнослужащих ВС РФ составляет 1645

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 14 мая в армии и военных учебных заведениях РФ составляет более 3,3 тыс., из них 1 645 человек - это военнослужащие, говорится в опубликованном в четверг бюллетене Минобороны России.

"По состоянию на 14 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1 645 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в документе.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 21 воспитанника довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 240 случаев заражения, а также 395 случаев среди гражданского персонала

В Минобороны отметили, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. "Из них в тяжелом состоянии - два человека, в состоянии средней тяжести - 14 человек, остальные - без симптомов заболевания. Выздоровело (нарастающим итогом) 611 человек", - говорится в бюллетене.

Также в министерстве сообщили, что с марта выздоровели 678 курсантов и слушателей военных вузов, 287 воспитанников довузовских учебных заведений.