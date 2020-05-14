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Пандемия коронавируса нового типа
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Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 300 тыс.

По последним данным, заразились коронавирусом по меньшей мере 4 млн 395 тыс. человек
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Общее количество умерших из-за коронавируса нового типа в мире превысило 300 тыс. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания. 

По последним данным, в мире заразились по меньшей мере 4 млн 395 тыс. человек, а умерли 6,83% из них - 300 189. Темпы роста числа летальных исходов замедляются. Отметка в 150 тыс. умерших была преодолена 17 апреля, таким образом, число жертв выросло вдвое почти за месяц. Двукратный рост со 100 тыс. до 200 тыс. умерших занял две недели.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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