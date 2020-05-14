Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 300 тыс.

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Общее количество умерших из-за коронавируса нового типа в мире превысило 300 тыс. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания.

По последним данным, в мире заразились по меньшей мере 4 млн 395 тыс. человек, а умерли 6,83% из них - 300 189. Темпы роста числа летальных исходов замедляются. Отметка в 150 тыс. умерших была преодолена 17 апреля, таким образом, число жертв выросло вдвое почти за месяц. Двукратный рост со 100 тыс. до 200 тыс. умерших занял две недели.