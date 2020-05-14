Минздрав предлагает перенести модернизацию первичного звена здравоохранения на полгода

"Проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 9 октября 2019 г. N 1304" подготовлен в связи с необходимостью направления бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения РФ <...> на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Запуск программ модернизации объектов первичного звена здравоохранения в регионах на сегодняшний день намечен на 1 июля. Согласно документу, запуск планируется перенести на полгода - на 1 января 2021 года.

Президент России Владимир Путин в августе прошлого года на совещании потребовал проанализировать организацию работы в первичном звене здравоохранения, принять дополнительные меры по его укреплению. Выступая в этом году с посланием Федеральному собранию, Путин также потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. По его словам, улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.