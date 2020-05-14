Instagram восстановил аккаунт общественного фонда имени Ахмата Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 14 мая. /ТАСС/. Instagram восстановил аккаунт регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова, который был заблокирован из-за санкций против главы Чечни Рамзана Кадырова; также заработали три других аккаунта, в том числе страница kadyrov_95, с которой руководитель региона выходил в прямой эфир.

В настоящее время аккаунты доступны со стационарных компьютеров и мобильных устройств.

Помощник главы региона и директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев подтвердил ТАСС, что в настоящее время страницы доступны пользователям. Он подчеркнул, что аккаунты не имеют никакого отношения к Рамзану Кадырову. На некоторых страницах уже появились новые публикации.

Во вторник в компании Facebook сообщили, что заблокировали очередные аккаунты, которые, по их мнению, принадлежат находящемуся под санкциями главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Его помощник Дудаев сказал, что компания заблокировала в чеченском сегменте Instagram четыре крупных аккаунта с многомиллионной аудиторией, ни один из которых не имеет отношения к Кадырову. По его словам, одна из страниц официально принадлежит благотворительному фонду имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сотрудники которого не раз делали запросы на верификацию аккаунта.

Страницы Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы в 2017 году. Компания Facebook разъяснила тогда, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США. Информация о том, что главой Чечни были заведены новые, официально не предоставлялась.