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Пандемия коронавируса нового типа
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Действующие ограничения из-за коронавируса в Москве будут действовать еще одну-две недели

Мэр Сергей Собянин также добавил, что нет обязательных предписаний по ношению масок и перчаток на улице
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Власти российской столицы рассчитывают, что ограничительные меры в Москве из-за коронавируса будут еще действовать минимум 1-2 недели. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

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"Я думаю, что нам надо пожить неделю-другую в таком режиме. Посмотреть, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры открытия производств", - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что в Москве нет обязательных предписаний по ношению масок и перчаток на улице.

"На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет, но с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске", - сказал он. 

Он также назвал введение обязательного ношения масок и перчаток при посещении общественных мест, в том числе транспорта, "компенсационной мерой".

"Это такая как раз компенсационная мера, чтобы за счет того, что мы увеличили количество рабочих, не было взрывного распространения инфекции", - добавил мэр.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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