В Чечне переобучат около 3 тыс. врачей и медсестер для лечения пациентов с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 14 мая. /ТАСС/. Число медработников в Чеченской Республике, которые пройдут дополнительную противоэпидемическую подготовку, превысит 3 тыс. человек. Об этом ТАСС рассказал первый проректор Чеченского государственного университета Заур Киндаров.

"Мы планируем провести обучение около 3 тыс. человек - это и врачи, и медицинские сестры. Обучающий цикл составит 36 часов. Основная масса обучения ложится на сотрудников нашего медицинского института, но нами также достигнута договоренность о чтении лекций с ведущими учреждениями, в том числе с НМИЦ кардиологии Минздрава России и Научно-исследовательским институтом акушерства и гинекологии имени Кулакова", - рассказал Киндаров.

По его словам, обучение врачей в регионе началось еще до издания федерального приказа, по инициативе вуза. "В составе университета институт дополнительного профессионального образования, мы сформулировали краткосрочный обучающий цикл для врачей, работающих в "красной" зоне. Обучали врачей для проведения реанимационных мероприятий больных коронавирусом, инкубации, работе на ИВЛ. Минздрав нам выделил два аппарата, именно те, которые используются в практическом здравоохранении республики", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, программа обучения также включает образовательный модуль по стресс-обусловленным психическим расстройствам у медицинских работников. "Практическую симуляционную часть мы делаем в университете на собственных муляжах и тренажерах с нашими преподавателями и с огромным участием студентов-волонтеров", - добавил проректор вуза.

В Чеченской Республике зафиксировано 865 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 502 человека выздоровели, девять умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.