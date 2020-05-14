В Северной Осетии разработают план выхода из режима повышенной готовности

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии до 31 мая разработают план поэтапного выхода из режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания оперативного штаба под председательством руководителя региона Вячеслава Битарова.

"До 31 мая должен быть разработан план поэтапного выхода из режима повышенной готовности, и в этот документ войдут предложения органов исполнительной власти РСО-Алания, территориальных органов федерального подчинения и администраций местного самоуправления. Именно на это нацелил Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров участников очередного заседания Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Реализация разработанного плана начнется только после соответствующих оценок складывающейся эпидемиологической ситуации и показателей заболеваемости населения.

Глава региона отметил важность согласованных действий органов исполнительной власти и местного самоуправления, направленных на полную реализацию мер социальной поддержки, обозначенных в указе президента РФ России Владимира Путина от 11 мая 2020 года. В первую очередь он отметил, что не должно быть сбоев по выплатам в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет.

Также Битаров поставил перед министерством промышленности и транспорта республики задачу довести ежесуточное производство масок до 50 тыс. штук в сутки, а в перспективе выйти на 100 тыс. Он поручил для этого задействовать небольшие швейные производства.

"Самое главное в том, чтобы не было распространения коронавируса. Сохраняя систему здравоохранения, которая способна бороться с опасной инфекцией, мы поэтапно будет снимать ранее введенные ограничения. Процесс поэтапного выхода из режима повышенной готовности является очень сложным по своему исполнению и потому требует внимательной и детальной проработки",- сказал Битаров.