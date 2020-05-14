После пандемии волгоградские артисты поедут в отдаленные села на современных автоклубах

ВОЛГОГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Современные автоклубы закупают в Волгоградской области, чтобы после окончания режима самоизоляции артисты театров смогли гастролировать по всем районам региона, включая отдаленные села, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Один микроавтобус уже приобрели для областного театра кукол. Еще два автомобиля закупят для театра юного зрителя и Камышинского драматического театра. Транспорт рассчитан на 17 посадочных мест и после завершения режима ограничительных мер в связи с пандемией будет активно использоваться для гастролей по районам области", - говорится в сообщении.

Заместитель губернатора - председатель комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков ранее в беседе с ТАСС отмечал, что автоклубы могут напомнить практику советских времен, однако сегодня это современные автомобили на разной базе, от "Газелей" до Ford и Mercedes. По словам Попкова, в этих автоклубах есть возможность развернуть сцену с современным звуковым, световым, мультимедийным оборудованием, то есть может приехать несколько коллективов и полноценно провести концерт.

В пресс-службе уточнили, что всего по федеральной программе "Культура малой родины" в 2020 году шесть театров и 22 дома культуры смогут модернизировать материально-техническую базу, на эти цели направят более 60 млн рублей. В рамках подпрограммы "Театры малых городов" учреждения культуры смогут обновить оборудование, кресла в зрительных залах, декорации. Например, Камышинский драмтеатр получит средства на постановку трех спектаклей, закупку современного сценического оборудования.

Общероссийский проект "Культура малой родины", который финансируется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, реализуется на территории Волгоградской области с 2017 года по направлениям "Театры малых городов", "Театр - детям" и "Местный дом культуры". За это время общий объем финансирования составил более 150 млн рублей. Волгоградские власти ранее сообщали, что всего на финансирование различных программ в регионе в рамках нацпроекта "Культура" в 2019-2024 годах будет направлено около 3 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.