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Пандемия коронавируса нового типа

Монах Новоспасского монастыря в Москве умер от коронавируса

Симону (Байко) было 68 лет

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Монах Новоспасского ставропигиального (находящегося под патриаршим управлением - прим. ТАСС) мужского монастыря в Москве Симон (Байко) умер в четверг на 69-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает сайт монастыря.

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"14 мая 2020 года, в день празднования в честь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость", на 69 году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, преставился насельник нашей обители монах Симон (Байко)", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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