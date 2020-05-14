Монах Новоспасского монастыря в Москве умер от коронавируса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Монах Новоспасского ставропигиального (находящегося под патриаршим управлением - прим. ТАСС) мужского монастыря в Москве Симон (Байко) умер в четверг на 69-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает сайт монастыря.

"14 мая 2020 года, в день празднования в честь иконы Божией Матери "Нечаянная Радость", на 69 году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, преставился насельник нашей обители монах Симон (Байко)", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.