"Инвитро" с 18 мая начнет тестирования на антитела к коронавирусу в четырех городах

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Компания "Инвитро" с 18 мая начнет проводить тестирования на антитела к коронавирусу в четырёх городах. Об этом говорится в сообщении компании.

"Инвитро", крупнейшая российская группа компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинских услугах, сообщает о старте тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2 с 18 мая текущего года. Исследование будет доступно жителям Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Челябинска", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, стоимость исследования составит 950 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Срок исполнения составит до 10 рабочих дней. "Указанные сроки связаны с высоким спросом на данный тест, при полной технологической готовности компании они будут сокращены до стандартных, не превышающих два рабочих дня", - отметили в "Инвитро".

Исследование будет доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Обратиться за выполнением исследования смогут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. Также желающие сдать тест на антитела смогут воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.

В компании полагают, что исследование может быть востребовано для обследования работников здравоохранения, на предприятиях с большими рабочими коллективами для выявления сотрудников с иммунитетом к данной инфекции. В дальнейшем география проведения исследования будет расширена на все города России, в которых работают медицинские офисы "Инвитро". В месяц лаборатории планируют выполнять до 500 тыс. таких тестов.

О компании

Как сообщалось ранее, "Инвитро" выступает в роли централизованной лаборатории и принимает биоматериалы для исследования от государственных медицинских учреждений. В настоящее время исследования выполняют три лабораторные комплекса группы компаний, расположенные в Москве, Новосибирске и Челябинске. В сутки выполняется до 2 тыс. тестов.

"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году. Компания располагает сетью из более 1,4 тыс. медицинских офисов в шести странах и 8 лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 тыс. исследований.