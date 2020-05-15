Власти регионов ЦФО запускают онлайн-поддержку медиков по вопросам допвыплат

ТАСС, 14 мая. Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в условиях продолжающейся борьбы с распространением коронавируса запускают круглосуточные горячие линии по поддержке медиков, в том числе для ответов на вопросы о ранее назначенных дополнительных выплатах, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службах областных правительств и оперштабов.

Необходимые разъяснения по дополнительным выплатам медработники лечебных учреждений округа получат в онлайн-режиме. Круглосуточные горячие линии уже создали в Курской и Белгородской областях. "В комитете здравоохранения Курской области работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат. Область уже получила порядка 107,5 млн руб. из федерального бюджета для оказания финансовой поддержки работникам здравоохранения, оказывающим помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также лицам из групп риска заражения инфекцией", - сообщили в администрации Курской области.

Во Владимирской области врачи смогут также сообщить о различных проблемах, возникающих при работе на местах. "Организация горячей линии поможет повысить эффективность управленческих решений и оперативность реагирования на возникающие проблемы за счет улучшения обратной связи с учреждениями здравоохранения", - отметил директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев.

Поддержка безработных

Жители регионов округа, потерявшие работу в период пандемии, продолжают получать помощь от центров занятости, предложения о переобучении от крупных компаний-работодателей. В Тамбовской области для безработных жителей региона запустили курсы психологической поддержки. Во время бесед специалисты проводят тренинги, упражнения, направленные на разрешение эмоциональных проблем, повышение адаптации к существующим условиям, оптимизацию психологического состояния.

"Каждый безработный гражданин получит конкретные индивидуальные рекомендации психолога. Снятие психологических проблем способствует устранению психологических барьеров, препятствующих трудоустройству, и, следовательно, будет способствовать более успешной самореализации человека", - рассказали ТАСС в управлении труда и занятости населения Тамбовской области.

Оказание психологической поддержки и помощи в социальной адаптации безработных продолжают внедрять и на территории Владимирской области. Так, с апреля поддержку получили более 75 безработных жителей Муромского и Вязниковского районов. Кроме того, профконсультанты и юристы проводят для безработных видеоконференции, помогающие изучить технологии дистанционного поиска работы в условиях самоизоляции.

Дежурные группы в детсадах и работа транспорта

Практически во всех регионах округа, где до 31 мая продлили различные ограничения для борьбы с распространением коронавируса, постепенно снимают запреты, в том числе на занятия спортом, работу дежурных групп в детских садах, привычный режим общественного транспорта. В Курской области с 15 мая возобновят дачные перевозки, к прежнему расписанию вернется общественный транспорт во Владимире, где также увеличат число дежурных групп в детских садах.

"Дежурные группы могут быть открыты во всех 88 дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных муниципалитету. Исходя из эпидемиологических требований надзорных органов, в дежурные группы пока будут принимать детей, оба родителя или единственный воспитывающий родитель которых вернулись к работе", - уточнили в администрации города.

Вместе с тем директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин в четверг предостерег жителей региона от занятия спортом на уличных тренажерах. По его словам, он едва ли не каждый день наблюдает постоянные тренировки местных жителей на спортплощадке в одном из самых густонаселенных микрорайонах Иваново - Московском. "Спорт - это хорошо, но не стоит забывать, что вирус передается и через поверхности. Сегодня вы на тренажере, завтра - на ИВЛ. Необходимо внимательно относиться в соблюдению противоэпидемического режима, отдавать себе отчет в последствиях", - добавил Фокин.

О пандемии в ЦФО

За последние сутки в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлено 1 035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заболевших с начала пандемии превысило 22,2 тыс. человек. Наибольшее количество случаев к 14 мая зафиксировали в Тульской (2 158), Калужской (2 115), Рязанской (2 028) областях.