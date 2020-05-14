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В Петербург прибыл вывозной рейс из Испании

В самолете вернулись на родину более 240 россиян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с более чем 240 гражданами России прибыл из Испании в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

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"Прибыл", - говорится в статусе рейса.

В генконсульстве России в Барселоне сообщали, что этим рейсом Испанию покинули более 240 граждан России, которые ранее не могли выехать из страны из-за пандемии коронавируса и отмены международного авиасообщения.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Смольного, в Санкт-Петербурге с рейса сойдут 76 жителей города, Ленинградской области и близлежащих регионов. "В аэропорту самолет встретят представители Роспотребнадзора, органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сотрудники правоохранительных органов и другие специалисты. Сразу после приземления на борту самолета всех пассажиров проверят специалисты, в частности, измерят температуру. При наличии малейших симптомов заболевания человека сразу направят в медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

Далее всех жителей города и области развезут по домам для прохождения 14-дневного карантина. Жителей других регионов направят в обсервационный центр в Санкт-Петербурге, который они смогут покинуть через две недели и добраться до дома.

Самолет с остальными пассажирами далее направится в Москву.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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