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Пандемия коронавируса нового типа

Самоизоляция в Ульяновской области с 16 мая будет обязательной только для пожилых людей

С этого дня начнут работу большинство предприятий и организаций региона

УЛЬЯНОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех жителей, кроме входящих в группу риска, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своем вечернем видеообращении к жителям.

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"Режим самоизоляции с 16 мая будет носить уже не обязательный, а рекомендательный характер для всех, за исключением лиц группы риска. Напоминаю, что это люди старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Для них самоизоляция остается обязательной", - сказал он.

Морозов добавил, что с 16 мая приступят к работе большинство предприятий и организаций региона, для которых отменяется требование об ограничении численности сотрудников и необходимость справок о привлечении на работу. "Мы не отменяем необходимости предприятиям декларировать соблюдение санитарных норм на своей территории и продолжим их проверки", - подчеркнул губернатор.

По информации Морозова, в Ульяновской области на сегодняшний день подтверждено 1 089 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки первичные положительные тесты выявлены еще у 69 человек. Выздоровели 222 человека, умерли пять пациентов с коронавирусом.

Ранее обязательная самоизоляции действовала для всех жителей региона. Из дома разрешалось выходить только в случае крайней необходимости, за покупками в ближайший магазин, выбросить мусор или выгулять собаку на расстоянии не более 100 метров от места проживания.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
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