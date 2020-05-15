Ульяновский губернатор с 16 мая разрешил открыть стоматологии и примерочные в магазинах

УЛЬЯНОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Стоматологии, на работу которых ранее распространялись ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса, откроются в Ульяновской области с 16 мая, а покупателям в магазинах одежды разрешат пользоваться примерочными. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов в своем вечернем видеообращении к жителям.

"С 16 мая в обычном режиме заработают стоматологии, начинают прием граждан МФЦ (многофункциональные центры). Отменяется запрет на примерку одежды в магазинах, но вводится требование о необходимости обязательного отпаривания одежды после примерки каждым посетителем", - сказал он.

Губернатор добавил, что при этом сохраняется запрет на работу организаций спорта, отдыха и развлечений. "Кафе, бары, рестораны продолжат работу только навынос и по доставке. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий", - уточнил Морозов.

По словам губернатора, всем градообразующим предприятиям рекомендуется проводить тестирование сотрудников на коронавирус. В четверг губернатор также сообщил о решении с 16 мая отменить обязательную самоизоляцию для всех жителей, кроме входящих в группу риска, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

По информации Морозова, в Ульяновской области на сегодняшний день подтверждено 1 089 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки первичные положительные тесты выявлены еще у 69 человек. Выздоровели 222 человека, умерли пять пациентов с коронавирусом.