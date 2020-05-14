В Самарской области развернули лагерь-обсерватор для скопившихся там граждан Узбекистана

САМАРА, 14 мая. /ТАСС/. Лагерь-обсерватор развернули в Самарской области для граждан Узбекистана, которые собрались в Большечерниговском районе в ожидании открытия границ, чтобы вернуться домой. Об этом говорится в сообщении правительства региона, распространенном в четверг.

"Для решения вопроса по самоизоляции указанных граждан и с целью предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции власти региона вынуждены были развернуть на месте лагерь-обсерватор", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, граждане Узбекистана прибыли на приграничную территорию, руководствуясь недостоверной информацией об открытии границ.

В социальных сетях распространяются видео, где граждане Узбекистана обращаются к властям своей страны с просьбой также организовать коридор через Казахстан. При этом в настоящее время решения об организации такого коридора нет. Согласно данным МИД страны, власти Узбекистана планируют до 24 мая организовать несколько чартерных рейсов для вывоза граждан страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани и Новосибирска. Посольство Узбекистана в РФ обсуждает с российскими и казахстанскими властями ситуацию в Оренбургской области.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Оренбургской области на границе с Казахстаном собралось несколько сотен граждан Узбекистана, требующих открыть им транзитный коридор для возвращения домой. В сторону границы из Москвы, Московской области и других регионов на автомобилях направляются граждане Узбекистана и других иностранных государств. Сотрудники МВД их не пропускают на территорию Первомайского района Оренбургской области, где введен карантин из-за коронавируса, и они остаются на территории Самарской области. В Большечерниговском районе скопилось более 600 граждан Узбекистана.